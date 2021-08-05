«Я знаю, что его дух был рядом со мной». Двукратный олимпийский чемпион рассказал трагическую правду о записке своему дедушке

Американец Краузер второй раз выиграл золото Игр в толкании ядра

Райан Краузер / Фото: Getty Images Американец Райан Краузер, который второй раз кряду стал олимпийским чемпионом, поведал о записке своему дедушке, с которой он праздновал триумф на Играх в Токио:

Я держал записку, потому что в конце он (дедушка Краузера – прим.) потерял слух. Так что я писал все, что хотел сказать, и он мне отвечал. Это была последняя записка, которую я хотел ему написать, но у меня не было возможности. Я знаю, что его дух был рядом со мной. Напомним, что Краузер удерживает мировые рекорды в толкании ядра в помещении и на открытом воздухе.

Олег Шумейко-младший