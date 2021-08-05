«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике
«Я знаю, что его дух был рядом со мной». Двукратный олимпийский чемпион рассказал трагическую правду о записке своему дедушке
Американец Краузер второй раз выиграл золото Игр в толкании ядра
5 августа 20:17
Райан Краузер / Фото: Getty Images
Американец Райан Краузер, который второй раз кряду стал олимпийским чемпионом, поведал о записке своему дедушке, с которой он праздновал триумф на Играх в Токио:
Я держал записку, потому что в конце он (дедушка Краузера – прим.) потерял слух. Так что я писал все, что хотел сказать, и он мне отвечал.
Это была последняя записка, которую я хотел ему написать, но у меня не было возможности. Я знаю, что его дух был рядом со мной.
Напомним, что Краузер удерживает мировые рекорды в толкании ядра в помещении и на открытом воздухе.
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