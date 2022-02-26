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Юлия Левченко: «На нас напала россия. С*ки! Как вы могли? Беларусь помогает. Вторые с*ки»
Легкоатлетка молится за украинскую армию
13:33
Юлия Левченко / Фото - facebook.com/levchenkouu
Вице-чемпионка мира и финалистка Олимпийских игр Юлия Левченко выплеснула злость, накопившуюся на россию и беларусь из-за вторжения войск РФ в Украину:
«Еще раз, кто не понял! У нас война! На нас напала россия. Суки! Как вы могли! Как вы можете убивать нас? Я в Киеве и поверьте, тут все видно! беларусь помогает россии доставлять технику. Суки вторые!
Если я умру и моя семья, кровь на ваших руках! Наша украинская армия защищает нас как может! Молимся».
Напомним, Александр Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев.
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