Загребельный и Помазан стали Паралимпийскими чемпионами в Токио

В копилку сборной Украины добавились еще 2 золотые медали

Владислав Загребельный / фото - Getty Images

Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, Япония.

В секторе прыжков в длину Загребельный установил новый рекорд Европы, прыгнув на 6 метров и 59 сантиметров. Напомним, что Владислав выступает в классе Т37 (люди с нарушениями координации, такими как гипертонус, атаксия и атетоз). На предыдущих Играх в Рио он остановился в шаге от награды – на 4-м месте.

В классе F35 (люди с нарушениями координации, такими как гипертонус, атаксия и атетоз, люди с церебральным параличом) в секторе толкания ядра чемпионкой Токио-2020 стала украинка Мария Помазан. 32-летняя легкоатлетка показала результат – 12,24, что на 3 метра больше, чем у ближайшей преследовательницы.

Для Марии это четвертая награда Паралимпиад. В Лондоне она выиграла золото в этой дисциплине и серебро в метании диска. В Рио она стала второй толкании ядра.

По количеству медалей Украина занимает место в топ-10.