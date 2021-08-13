Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»
Замминистра обороны Украины: «Объяснение есть: фото объятий Маугчих со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций»
Анна Маляр – о ситуации с бронзовым призером Токио-2020
12:56
Анна Маляр / Фото - ukrmilitary.comЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела встречу с украинскими олимпийцами, а также провела беседу с бронзовым призером Токио-2020 легкоатлеткой Ярославой Магучих по поводу ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Маляр опубликовала пост на Facebook, рассказав о данной ситуации с прыгуньей в высоту.
«10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины! Каждая из них – это огромный повод для гордости. Теперь, как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс с российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать кто есть кто). Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю пока Ярослава сама не объяснит ситуацию».
«Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Грустит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верная Украине. Теперь, что касается буквы закона. Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения. Согласно п. 1.4 Доктрины – открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего. В п.1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций».
«Согласно п. 2.1 данной Доктрины каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства. Действия или бездействия всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми. Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству проводится работа с непосредственным руководителем. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю – недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ».
Напомним, спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании турнира на Олимпийских играх в Токио.
Накануне Магучих поделилась мнением о сделанной совместной фотографии с российской легкоатлеткой.