Акции Формулы-1 за год выросли на 50%

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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
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Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Окончен
17:00 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Окончен
22:00 Лестер - Ливерпуль 1:0 Окончен
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
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02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
04:30 Швеция - Словакия 3:0 Окончен
23:30 Швейцария - США 1:0 Отменен
Хоккейная Суперлига 21/22
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19:00 СК Сокол - Белый Барс 8:2 Окончен
НХЛ 21/22
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02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс 123:99 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 118:130 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 108:124 Окончен
Суперлига 21/22
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19:00 Днепр - Прометей 85:104 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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21:30 Челси - Брайтон 1:0 1-й тайм
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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21:30 Челси - Брайтон 1:0 1-й тайм
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити 0:0 Запланирован
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
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02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия 1:0 Отменен
23:30 Словакия - Россия 1:0 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
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13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
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02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
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02:00 Канада - Германия -:- Запланирован
04:30 Швеция - США -:- Запланирован
23:30 Чехия - Австрия -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Акции Формулы-1 за год выросли на 50%

Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях
Автоспорт Формула-1
20:55
Акции Формулы-1 за год выросли на 50%
Фото: formula1.com

Формула-1, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, демонстрирует существенный прогресс на фондовом рынке.

Год назад акции Формула-1 под тикером FWONK торговались по 41,49 доллара, а сегодня их стоимость составляет 62,18 доллара. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 50 процентов.

Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях, поскольку 2020 год оказался тяжелым для экономики, однако отметим, что в последние дни стоимость акций Формулы-1 достигла исторического максимума.

Формула-1 намерена перейти на полностью «зеленое» топливо до 2030 года.

Рене Тер Велде
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