После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной
Акции Формулы-1 за год выросли на 50%
Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях
Фото: formula1.com
Формула-1, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, демонстрирует существенный прогресс на фондовом рынке.
Год назад акции Формула-1 под тикером FWONK торговались по 41,49 доллара, а сегодня их стоимость составляет 62,18 доллара. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 50 процентов.
Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях, поскольку 2020 год оказался тяжелым для экономики, однако отметим, что в последние дни стоимость акций Формулы-1 достигла исторического максимума.
Формула-1 намерена перейти на полностью «зеленое» топливо до 2030 года.
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