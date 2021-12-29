Акции Формулы-1 за год выросли на 50%

Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях

Фото: formula1.com

Формула-1, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, демонстрирует существенный прогресс на фондовом рынке.

Год назад акции Формула-1 под тикером FWONK торговались по 41,49 доллара, а сегодня их стоимость составляет 62,18 доллара. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 50 процентов.

Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях, поскольку 2020 год оказался тяжелым для экономики, однако отметим, что в последние дни стоимость акций Формулы-1 достигла исторического максимума.

Формула-1 намерена перейти на полностью «зеленое» топливо до 2030 года.