Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Британский гонщик – о подписании контракт с новой командой
Алекс Албон / Фото - motorsport.comРезервный пилот Red Bull, британец Алекс Албон в интервью официальному сайту Williams поделился эмоциями после заключения контракта с немецкой командой.
«Я очень взволнован и с нетерпением жду полноценного возвращения в «Формулу-1» в 2022 году. Когда ты на год уходишь из «Ф-1», то никогда не можешь быть уверен, что у тебя получится вернуться. Так что я очень благодарен Red Bull и Williams за веру в меня и за помощь в возвращении. Также здорово видеть прогресс Williams в нынешнем сезоне и я с нетерпением жду возможности помочь команде в 2022 году. Но прямо сейчас я сосредоточен на возвращении к выполнению своих обязанностей резервного и тест-пилота в Red Bull, чтобы помочь команде в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне».
Напомним, Албон будет выступать в паре вместе с Николасом Латифи.
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