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Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Двукратный чемпион мира высказался по поводу чемпионства голландца
Фернандо Алонсо / фото - formula1.com
Гонщик Alpine Фернандо Алонсо высказался по поводу чемпионства пилота Red Bull Макса Ферстаппена и поражения Льюиса Хэмилтона из Mercedes.
Цитирует Испанца портал Ziggo Sport:
«Без машины безопасности Льюис стал бы чемпионом. С сэйфти-каром чемпионом оказался Макс. Это чистая удача, нужно честно это признать. Но ему постоянно не везло, и фарт уравнялся, если смотреть на все 22 Гран-при. Может, в этом есть определенная справедливость».
Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.
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