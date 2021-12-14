Алонсо: «Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас»

Двукратный чемпион мира отметил чрезвычайно плотную борьбу за титул в 2021 году

Фернандо Алонсо / фото - dailygp.com Гонщик Alpine Фернандо Алонсо отметил чрезвычайно плотную борьбу между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из Mercedes в 2021 году. Цитирует Испанца Autosport: «Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас. Оба выступали превосходно». Фернандо Алонсо высказался по поводу чемпионства Макса Ферстаппена.

Рене Тер Велде