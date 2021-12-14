Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Алонсо: «Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас»
Двукратный чемпион мира отметил чрезвычайно плотную борьбу за титул в 2021 году
Фернандо Алонсо / фото - dailygp.com
Гонщик Alpine Фернандо Алонсо отметил чрезвычайно плотную борьбу между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из Mercedes в 2021 году.
Цитирует Испанца Autosport:
«Если по итогам какого-либо сезона можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то сейчас. Оба выступали превосходно».
Фернандо Алонсо высказался по поводу чемпионства Макса Ферстаппена.
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