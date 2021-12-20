Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»

Фернандо Алонсо / фото - formula1.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги прошедшего чемпионата Формулы-1.

Испанца цитирует RacingNews365:

Сезон получился фантастическим. Честно сказать, я невероятно рад вернуться в Формулу-1. Я получил настоящее удовольствие от каждой гонки, но и за пределами трассы наслаждался каждой секундой. Это лучший для меня сезон с 2014 года в плане очков и позиций. Хорошее возвращение, и, конечно, теперь я лучше готов к сезону-2022».