Алонсо поздравил с чемпионством команду, с которой пять лет назад шел на открытый конфликт
Алонсо: «Это лучший для меня сезон с 2014 года»
Двукратный чемпион мира подвел итоги прошедшего чемпионата
Фернандо Алонсо / фото - formula1.com
Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги прошедшего чемпионата Формулы-1.
Испанца цитирует RacingNews365:
«В начале года, безусловно, пришлось непросто. Я возвращался в Формулу-1, был не на 100 процентов готов пилотировать машину на пределе. Потребовалось несколько гонок – пожалуй, до Баку. Мы поменяли кое-какие вещи в болиде, поработали с усилителем руля. Наверное, хуже всего было с ощущением передних покрышек. Думаю, мы совершили огромный скачок, если говорить об уровне уверенности.
Сезон получился фантастическим. Честно сказать, я невероятно рад вернуться в Формулу-1. Я получил настоящее удовольствие от каждой гонки, но и за пределами трассы наслаждался каждой секундой. Это лучший для меня сезон с 2014 года в плане очков и позиций. Хорошее возвращение, и, конечно, теперь я лучше готов к сезону-2022».
Фернандо Алонсо поделился планами на зимний перерыв.
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