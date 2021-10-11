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Алонсо: «Хорошо, что в Ф-1 есть Шумахер – он мне нравится»
Двукратный чемпион «Королевских гонок» видит много общего у Мика и Михаэля
Алонсо и Мик Шумахер / Фото: Twitter Haas
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо признался, что рад наличию пилота Haas Мика Шумахера в Формуле-1:
В том, что Мик выступает в Формуле-1, действительно есть что-то особенное. Он очень сильно напоминает мне своего отца. Языком тела, выражением лица – почти всем. Кроме этого, на мониторах отображается то же сокращение, что и у отца (MSC). С моей точки зрения, это очень трогательно.
Мне очень нравится Мик, нравится его стиль, и хорошо, что он в Формуле-1. Могу лишь пожелать, чтобы он побыстрее оказался в более быстрой машине.
Главное, во время борьбы с Михаэлем я научился одному – никогда не сдаваться. Шумахер-старший всегда хорошо ко мне относился, мы сражались с уважением друг к другу. Было ощущение, что он желает мне успеха и хочет, чтобы я наслаждался победой в чемпионате.
Напомним, что на Гран-при Турции между Алонсо и Шумахером случился контакт, за который испанец получил 5-секундный штраф.
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