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Алонсо: «Хорошо, что в Ф-1 есть Шумахер – он мне нравится»

Двукратный чемпион «Королевских гонок» видит много общего у Мика и Михаэля
Автоспорт Формула-1
11 октября 17:31
Алонсо: «Хорошо, что в Ф-1 есть Шумахер – он мне нравится»
Алонсо и Мик Шумахер / Фото: Twitter Haas

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо признался, что рад наличию пилота Haas Мика Шумахера в Формуле-1:

В том, что Мик выступает в Формуле-1, действительно есть что-то особенное. Он очень сильно напоминает мне своего отца. Языком тела, выражением лица – почти всем. Кроме этого, на мониторах отображается то же сокращение, что и у отца (MSC). С моей точки зрения, это очень трогательно.

Мне очень нравится Мик, нравится его стиль, и хорошо, что он в Формуле-1. Могу лишь пожелать, чтобы он побыстрее оказался в более быстрой машине.

Главное, во время борьбы с Михаэлем я научился одному – никогда не сдаваться. Шумахер-старший всегда хорошо ко мне относился, мы сражались с уважением друг к другу. Было ощущение, что он желает мне успеха и хочет, чтобы я наслаждался победой в чемпионате.

Напомним, что на Гран-при Турции между Алонсо и Шумахером случился контакт, за который испанец получил 5-секундный штраф.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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