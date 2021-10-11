Алонсо: «Хорошо, что в Ф-1 есть Шумахер – он мне нравится»

Алонсо и Мик Шумахер / Фото: Twitter Haas

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо признался, что рад наличию пилота Haas Мика Шумахера в Формуле-1:



Мне очень нравится Мик, нравится его стиль, и хорошо, что он в Формуле-1. Могу лишь пожелать, чтобы он побыстрее оказался в более быстрой машине.

Главное, во время борьбы с Михаэлем я научился одному – никогда не сдаваться. Шумахер-старший всегда хорошо ко мне относился, мы сражались с уважением друг к другу. Было ощущение, что он желает мне успеха и хочет, чтобы я наслаждался победой в чемпионате.