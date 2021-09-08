Алонсо: «Меня мотивирует стремление выиграть третий титул»

Гонщик Alpine рассказал, когда завершит карьеру

Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Пилот Alpine Фернандо Алонсо рассказал, что главной мотивацией для него продолжать выступать в Формуле-1 является стремление попробовать выиграть третий чемпионский титул.

Алонсо цитиурет BBC:

«Внутри меня по-прежнему живет все тот же дух победителя, у меня по-прежнему высокие амбиции в гонках. И единственное, что меня мотивирует – это стремление выиграть третий чемпионский титул. При этом со временем ты начинаешь понимать, что далеко не все находится под твоим контролем. И что есть вещи, которые ты никак не сможешь преодолеть. Но даже если ты столкнешься с такими вещами – ничего страшного, по крайней мере, ты попытался и был максимально близок к третьему титулу».

Алонсо добавил, что пока не планирует завершать карьеру и будет оценивать свое состояние по итогам каждого сезона.

«Я буду каждый год оценивать ситуацию. Для начала я должен продолжать получать удовольствие от гонок Формулы-1 и чувствовать, что я при этом достаточно быстр. Если однажды я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, что больше не чувствую машину, не наслаждаюсь гонками – я первым признаю это и уступлю место новому парню. Но я надеюсь, что этого не случится, и что я продолжу выступать в гонках еще долго – не знаю, как минимум два, три, четыре года. Не думаю, что возраст может быть проблемой. Чем больше у машины прижимной силы – тем быстрее ты в поворотах. Чем мощнее двигатель – тем быстрее ты на прямых. И возраст не то чтобы сильно на это влияет – будь тебе 20 или 40 лет».

Фернандо Алонсо намерен выступать в Alpine еще два сезона.