Алонсо: «Мой возраст мне кажется скорее преимуществом»

Фернандо Алонсо / фото - thetimes.co.uk

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что видит в своем возрасте больше преимуществ, чем недостатков.

Испанца цитирует портал motorsport.com:

Поведение шин будет абсолютно таким же, как там, с ними будет нужно точно так же работать. И они сильно отличаются от предыдущих шин Формулы-1. То есть на самом деле я уже неоднократно сталкивался со многими вещами, которые для других людей будут в новинку. Так что у меня все отлично.

Единственная связанная с возрастом проблема заключается в том, что тебе нужно искать мотивацию, чтобы проводить в разъездах 300 дней в году. Ты должен хотеть этого, вести такой образ жизни, который будет позволять тебе посвящать себя гонкам.

В остальном же все другие аспекты, связанные с возрастом, мне кажутся скорее преимуществом. А поскольку в данный момент своей жизни я хочу посвятить всего себя гонкам, мне все нравится. И я вижу в своем возрасте только преимущества.

Если же говорить о физических нагрузках, то современные болиды на самом деле не слишком к этому требовательны. Мне кажется, что последний раз фактор возраста и нагрузок имел место в 2004-2005 году».