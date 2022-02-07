Алонсо назвал недостатки Alpine в сезоне-2021

Фото: Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо накануне нового сезона Формулы-1 рассказал, какие недочеты прошлогоднего болида команды хотел бы исправить:



Если говорить о работе на трассе, то наша команда в этом очень хороша. Как мы видели в прошлом году, порой нам удавалось зарабатывать хорошие очки двумя машинами, хотя изначально наша скорость не предполагала такого результата. Так что на самом деле мы сильны во многих областях.

Нам просто нужно, чтобы команда построила конкурентоспособный болид – саму машину в Энстоуне и мотор в Вири. Мы много месяцев работали над новой машиной и у нас на нее большие надежды, но посмотрим.