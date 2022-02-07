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Алонсо назвал недостатки Alpine в сезоне-2021

Двукратный чемпион Ф-1 надеется, что в новом сезоне будет прогресс
Автоспорт Формула-1
20:43
Алонсо назвал недостатки Alpine в сезоне-2021
Фото: Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо накануне нового сезона Формулы-1 рассказал, какие недочеты прошлогоднего болида команды хотел бы исправить:

Чего хотелось бы получить? Больше мощности на прямых и больше прижимной силы в поворотах – того, что стремятся получить все гонщики.

Если говорить о работе на трассе, то наша команда в этом очень хороша. Как мы видели в прошлом году, порой нам удавалось зарабатывать хорошие очки двумя машинами, хотя изначально наша скорость не предполагала такого результата. Так что на самом деле мы сильны во многих областях.

Нам просто нужно, чтобы команда построила конкурентоспособный болид – саму машину в Энстоуне и мотор в Вири. Мы много месяцев работали над новой машиной и у нас на нее большие надежды, но посмотрим.

Четырехкратный чемпион Ф-1 готов перейти в ралли.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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