Алонсо назвал самый яркий момент сезона

Фернандо Алонсо / Фото: Alpine

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо выделил лучший для Alpine момент сезона-2021:



Честно говоря, мы никак не ожидали, что в Венгрии будем бороться даже за подиум, не то что за победу. В той гонке я тоже боролся за попадание на подиум – было здорово, что нам удалось так хорошо выступить сразу двумя машинами. Да и празднование команды победы после гонки было особенным.

Сам я попал на подиум уже на Гран-при Катара – это был особенный момент, которого я очень долго ждал.

В следующем году, с новыми правилами, нас ждет очень интересный сезон – разумеется, мы надеемся воспользоваться шансом и стать быстрее. Но рассуждать о расстановке сил пока слишком рано. Мы лишь можем постараться как можно лучше подготовиться. Мы уже вложили много усилий в работу над новой машиной, так что посмотрим, кто где окажется на первых тестах.