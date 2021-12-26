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Алонсо назвал самый яркий момент сезона

В Венгрии Alpine завоевали единственную победу сезона
Автоспорт Формула-1
15:57
Алонсо назвал самый яркий момент сезона
Фернандо Алонсо / Фото: Alpine

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо выделил лучший для Alpine момент сезона-2021:

Думаю, что выбор наиболее ярких моментов очевиден. Победа Эстебана Окона на Гран-при Венгрии была невероятно важна для нас, как для команды, и для самого Эстебана, который впервые в карьере выиграл гонку Ф-1. Свою первую победу в карьере я также отпраздновал именно в Венгрии – так что, наверное, это и правда особенная для нас трасса.

Честно говоря, мы никак не ожидали, что в Венгрии будем бороться даже за подиум, не то что за победу. В той гонке я тоже боролся за попадание на подиум – было здорово, что нам удалось так хорошо выступить сразу двумя машинами. Да и празднование команды победы после гонки было особенным.

Сам я попал на подиум уже на Гран-при Катара – это был особенный момент, которого я очень долго ждал.

В следующем году, с новыми правилами, нас ждет очень интересный сезон – разумеется, мы надеемся воспользоваться шансом и стать быстрее. Но рассуждать о расстановке сил пока слишком рано. Мы лишь можем постараться как можно лучше подготовиться. Мы уже вложили много усилий в работу над новой машиной, так что посмотрим, кто где окажется на первых тестах.

Напомним, что в Катаре Алонсо завоевал первый за 7 лет подиум.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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