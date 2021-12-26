Алонсо назвал самый яркий момент сезона
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо выделил лучший для Alpine момент сезона-2021:
Думаю, что выбор наиболее ярких моментов очевиден. Победа Эстебана Окона на Гран-при Венгрии была невероятно важна для нас, как для команды, и для самого Эстебана, который впервые в карьере выиграл гонку Ф-1. Свою первую победу в карьере я также отпраздновал именно в Венгрии – так что, наверное, это и правда особенная для нас трасса.
Честно говоря, мы никак не ожидали, что в Венгрии будем бороться даже за подиум, не то что за победу. В той гонке я тоже боролся за попадание на подиум – было здорово, что нам удалось так хорошо выступить сразу двумя машинами. Да и празднование команды победы после гонки было особенным.
Сам я попал на подиум уже на Гран-при Катара – это был особенный момент, которого я очень долго ждал.
В следующем году, с новыми правилами, нас ждет очень интересный сезон – разумеется, мы надеемся воспользоваться шансом и стать быстрее. Но рассуждать о расстановке сил пока слишком рано. Мы лишь можем постараться как можно лучше подготовиться. Мы уже вложили много усилий в работу над новой машиной, так что посмотрим, кто где окажется на первых тестах.
Напомним, что в Катаре Алонсо завоевал первый за 7 лет подиум.
Комментарии 0