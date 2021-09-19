Алонсо: «Не уверен, что опыт управления машинами в других сериях помогает в Формуле-1»

Фернандо Алонсо / фото - thesportsrush.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо считает, что опыт выступлений в других гоночных сериях сделал его более совершенным и универсальным пилотом.

Испанца цитиурет Planet F1:

Я получил огромный опыт. Например, в гонках на выносливость потрясающий командный дух, все выкладываются на максимуме, и это научило меня тому, каким образом, работая как одна команда, вы можете улучшить свои выступления.

При этом я не уверен, как опыт управления другой техникой с другим пилотажем может помочь мне в Формуле-1 – например, на Дакаре тебе зачастую нужно нажимать на тормоз левой ногой, когда правой ты еще не отпустил педаль газа. Делать так за рулем болида Формулы-1 строжайше запрещено. Но да, теперь я стал более совершенным гонщиком.

Если говорить об особенностях, то в Формуле-1 нужно возвращаться к достаточно уникальному режиму тренировок. Особенно это касается шеи – потому что в Формуле-1 именно шея подвергается наибольшим нагрузкам и это является уникальной чертой Формулы-1. Так что тебе нужно как следует подготовиться. Но даже если ты и правда готов – или думаешь, что готов, – в первых гонках сезона тебе все равно будет тяжело и к оптимальной форме ты придешь только после 3-4 Гран-при».