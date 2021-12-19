Алонсо поздравил с чемпионством команду, с которой пять лет назад шел на открытый конфликт

«GP2 Engine» помнят многие болельщики автоспорта

Фернандо Алонсо / Фото: Alpine

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо заявил, что в числе первых поздравил с победой руководителя автоспортивного подразделения Honda Масаси Ямамото с чемпионством Макса Ферстаппена:



Масаси был первым человеком после Макса, которого я поздравил в закрытом парке. Я рад за Honda. Там поменялось руководство. И вообще они проделали хорошую работу и привлекли нужных людей. Сейчас у Honda новая философия, и она приносит плоды. Не думаю, что в Honda могли мечтать о победе после прекращения сотрудничества с McLaren. Жаль, что сейчас они уходят. Надеюсь, однако, что они вернутся.

Отметим, что с японским мотористом у испанца непростая история – в 2015 начался амбициозный проект McLaren Honda, который не оправдал ожиданий. Алонсо не стеснялся открыто критиковать команду за отсталый двигатель. Крики разочарования и «GP2 Engine» остались в памяти многих фанатов автоспорта:

Также Алонсо говорил, что по итогам такого захватывающего сезона титул можно было бы разделить между Максом и Льюисом Хэмилтоном.