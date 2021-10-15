Алонсо рассказал, чего ему не хватает для борьбы за чемпионство

Испанцу нужен болид, способный побеждать

Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо заявил, что участвовал бы в борьбе за чемпионство, если бы находился в сильнейшем болиде:



Вообще это сложный вопрос. Но да, я был бы уверен в том, что смогу побороться за чемпионский титул. При этом Льюис и Макс действительно здорово выступают за свои команды и отлично работают. Так что у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Но если в будущем у нас появится такая машина, я буду готов к борьбе за титул. В первую очередь потому, что стал опытнее. Я теперь лучше знаю, что именно требуется болиду, чтобы быть быстрым в гонке. Я могу лучше справляться с давлением. Также я теперь гораздо лучше знаю, как оптимально настраивать болид и готовиться к гоночному уик-энду. Не только по ходу самого уик-энда, но и перед ним.

Напомним, что в следующем сезоне Формулы-1 планируется рекордное количество гонок и вдвое больше спринтов.