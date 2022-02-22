Алонсо рассказал, останется ли в Формуле-1 в 2023 году

Фото: Alpine

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос о своем будущем в «Королеве» автоспорта:



В данный момент я очень мотивирован. Я получил большое удовольствие от гонок в прошлом году.

Надеюсь, благодаря изменениям в регламенте мы сможем сражаться за подиумы каждый уик-энд. В какой-то момент придет и победа, когда сложится удачная ситуация. Если ты борешься за подиумы и победы, то на следующий год можешь стать претендентом на титул. Нужно двигаться шаг за шагом, и сейчас мы хотим сделать первый шаг – сражаться за что-то существенное в 2022-м.