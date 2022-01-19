Алонсо: «Сомневаюсь, что отличия новых болидов будут существенными»

Фото: Twitter Alpine

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от болидов на сезон-2022 на фоне смены технического регламента:



Так что я не думаю, что с точки зрения адаптации разница будет существенной – так что нужно будет просто много работать. Ну или больше, чем в любой обычный зимний перерыв – проводить больше времени на симуляторе и работая с командой.

В целом же план на зимой такой: стать сильнее, больше тренироваться. Я понимаю, что мне нужно тренироваться больше, чем другим, ведь я старше своих соперников. Понятно, что сейчас, в 40 лет, я тренируюсь уже не так, как в 23. С возрастом нужно больше тренироваться, тянуться, по-другому питаться, делать много других вещей, чтобы держать себя в форме, чем я и занимаюсь.