Алонсо уверен, что Рассел сможет конкурировать с Хэмилтоном лучше, чем это получалось у Боттаса

Рассел и Хэмилтон / Фото: Getty Images

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо заявил, что Джордж Расселл сумеет составить Льюису Хэмилтону в Mercedes более серьезную конкуренцию, нежели Валттери Боттас:



Но как бы то ни было, Mercedes нужно будет для начала предоставить гонщикам. И мне кажется, что Расселл сразу будет готов принять этот вызов. И наблюдать за этим соперничеством в любом случае будет крайне интересно.