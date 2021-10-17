Уэббер: «Алонсо по-прежнему невероятно хорош, этот парень настоящий волшебник»
Алонсо уверен, что Рассел сможет конкурировать с Хэмилтоном лучше, чем это получалось у Боттаса
Испанец с нетерпением ожидаешь предстоящего сражения в Mercedes
Рассел и Хэмилтон / Фото: Getty Images
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо заявил, что Джордж Расселл сумеет составить Льюису Хэмилтону в Mercedes более серьезную конкуренцию, нежели Валттери Боттас:
Да, безусловно. Мне кажется, что Джордж уже неоднократно демонстрировал свой талант и свою скорость. Даже в прошлом году, когда он сел за руль болида Mercedes в Бахрейне, он был очень близок к тому, чтобы сразу выиграть гонку. Так что да, безусловно, с Расселлом Льюису будет намного сложнее, чем с Валттери.
Но как бы то ни было, Mercedes нужно будет для начала предоставить гонщикам. И мне кажется, что Расселл сразу будет готов принять этот вызов. И наблюдать за этим соперничеством в любом случае будет крайне интересно.
Напомним, что на Гран-при Турции Боттас одержил первую победу в сезоне, а Хэмилтон финишировал 5-м.
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