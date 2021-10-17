Алонсо: «В 2007-м я был слишком наивным, верил в справедливость – и оказался в одиночестве»

Двукратный чемпион мира поделился воспоминаниями о борьбе с Хэмилтоном в McLaren

Фернандо Алонсо / фото - f1news.ru Гонщик Alpine Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о борьбе с Льюисом Хэмилтоном в McLaren в 2007 году. Оба пилота британской команды уступили одно очко Кими Райкконену из Ferrari, который оформил свой единственный титул в Формуле-1. Испанца цитирует портал F1-Insider.com: «Сегодня я действовал бы более эгоистично. Я был слишком наивным, слишком сильно верил в справедливость, честность. Я видел чересчур много хорошего в людях. В конечном итоге я оказался в команде в одиночестве, потому что все остальные думали о себе». Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, где видит себя через десять лет.

Рене Тер Велде