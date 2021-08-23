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Алонсо: «В этом году нам не везет, каждая отыгранная позиция достается с боем»

Гонщик Alpine рассказал о том, как для него сложилась первая половина сезона
Автоспорт Формула-1
11:55
Алонсо: «В этом году нам не везет, каждая отыгранная позиция достается с боем»
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Пилот Alpine Фернандо Алонсо поделился мнением о том, как для него сложилась первая половина сезона-2021.

Наиболее успешным для команды получился Гран-при Венгрии – Алонсо финишировал четвертым, а его напарник Эстебан Окон сумел выиграть заезд.

Алонсо цитирует издательство soymotor.com:

«В этом году нам не везло. Каждая отыгранная позиция доставалась нам с боем, нам никто ничего не дарил. Мне приходилось упорно бороться за каждое очко – и я горжусь этим.

Если однажды удача будет на моей стороне, то уверен, что смогу добиться отличного результата. Но я в любом случае не слишком обеспокоен. Гораздо больше я горжусь и доволен тем, как мы работаем, потому что каждое заработанное наши очко были вполне заслуженным.

В последней гонке в Венгрии у меня не было шансов побороться за победу из-за неудачного старта. Иногда ты выигрываешь позиции в первом повороте, а иногда проигрываешь. В этот раз я их проиграл».

Эстебан Окон считает, что взаимодействие с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо дает ему бесценный опыт.

Рене Тер Велде
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Фернандо Алонсо Эстебан Окон Alpine

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