Алонсо: «В следующем году мы увидим очень много сюпризов»

Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от изменения технического регламента Ф-1, которые вступят в силу в 2022 году:



Так что мы стараемся оставаться реалистами и ждем февраля следующего года – потому что я уверен, что на презентациях новых болидов мы увидим очень много сюрпризов. Мы увидим совершенно разные философии и идеи, и у команд будет время на то, чтобы среагировать и адаптироваться, если мы увидим что-то интересное.

Мне кажется, что гарантий нет ни у кого – нет ни одной команды, на которую можно было бы заранее сделать ставку. Вероятно, это касается даже ведущих команд, которые в данный момент доминируют в Формуле-1. И у этих команд есть все причины для беспокойства относительно того, правильно ли они интерпретируют правила и применят найденные решения в конструкциях болидов.

В первых гонках следующего сезона мы увидим типичную картину первого года действия нового регламента. Однако со временем, на протяжении четырех-пяти лет вы будете видеть то же, что мы видели сейчас: в начале действий новых правил какой-то команде удастся захватить лидерство и доминировать. Обычно такой команде удается удерживать преимущество на протяжении всего сезона – да, по ходу чемпионата остальные будут догонять, но побеждать будет одна команда.

Так что да, следующий сезон будет крайне интересным, особенно для молодых пилотов – того, как именно они будут действовать и решать свое будущее. Потому что никто, ни одна команда не может гарантировать того, что они будут выступать действительно хорошо.