Алонсо рассказал, останется ли в Формуле-1 в 2023 году
Алонсо: «В Украине нужно немедленно прекратить огонь»
Двукратный чемпион Ф-1 выразил свою точку зрения о военном конфликте
Фото: Alpine
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал ситуацию в Украине:
Более 7,5 миллиона детей на Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь.
En Ucrania, más de 7,5 millones de niños están en riesgo. El alto el fuego debe ser inmediato.https://t.co/4BGcKV32Ak pic.twitter.com/Creo0bXo86— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 24, 2022
Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.
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