Алонсо зимой проведет еще одну операцию

Испанцу удалят пластины из челюсти

Фернандо Алонсо / фото - planetf1.com

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо рассказал о планах на зимний перерыв. Испанцу предстоит плановая операция и затем восстановление после нее.

Алонсо цитирует Planet F1:

«Зимой меня ждет посещение больницы. Сначала мне вынут пластины из лицевой кости и челюсти, которые установили из-за февральского инцидента, а потом мне предстоит пару недель пролежать в больнице, восстанавливаясь после этой операции».

Напомним, во время велотренировки неподалеку швейцарского города Лугано испанца сбила машина. Алонсо был незамедлительно транспортирован в больницу, где ему диагностировали несколько переломов.