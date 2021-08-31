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Alpha Tauri объявят о контракте с Цунодой на 2022 год не позже Гран-при Италии

Пьеру Гасли обеспечено место в команде на следующий сезон
Автоспорт Формула-1
13:52
Alpha Tauri объявят о контракте с Цунодой на 2022 год не позже Гран-при Италии
Юки Цунода / фото - Getty Images

Alpha Tauri близка к тому, чтобы сохранить нынешний состав пилотов.

Издание Motorsport-Total утверждает, что Пьеру Гасли обеспечено место в команде на сезон-2022, а его напарником должен остаться Юки Цунода.

«Никто в Alpha Tauri не сомневается в таланте Цуноды. Но от него ожидали большего после сильного старте сезона».

Тем не менее, о контракте с японцем должны объявить во время домашнего для команды этапа в Монце (10-12 сентября) или до него, сообщают немецкие журналисты.

Пьер Гасли надеется, что с введением нового технического регламента в 2022 году команды станут ближе друг к друг.

Рене Тер Велде
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Теги

Юки Цунода Пьер Гасли Alpha Tauri

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