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Alpine получит улучшенный двигатель в 2022 году

В прошлом сезоне моторы Renault сильно отставали от лидеров
Автоспорт Формула-1
22:30
Alpine получит улучшенный двигатель в 2022 году
Фото: Alpine

Alpine получит существенно улучшенный двигатель в следующем сезоне, сообщает Auto Motor und Sport.

В прошлом сезоне отставание моторов Renault от лидеров составляло 35 лошадиных сил. Перед стартом следующего сезона французский автопроизводитель разработал новую силовую установку. Как уже показали тестовые испытания, все целевые показатели были достигнуты. Это, по сведениям источника, заставляет Alpine смотреть в 2022 год с оптимизмом.

Пилот Alpine Фернандо Алонсо назвал самый яркий момент сезона.

Рене Тер Велде
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