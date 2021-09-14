Aston Martin построит собственную базу за более чем $200 млн

Последний раз одна из команд Формулы-1 открывала свою базу в 2004 году





Фото: Carscoops

Владелец команды Aston Martin Лоренс Стролл объявил о строительстве собственной гоночной базы рядом с автодромом «Сильверстоун» в Великобритании. Об этом говорится на сайте команды.



Базу должны построить и обустроить к концу 2022 года, либо к началу 2023-го.

В базу будут входить три здания: отдел проектирования, производства и маркетинга, во втором будет аэротруба, которую введут в пользование во второй половине 2023 года, в третьем здании расположатся главные офисы и центр логистики.

На текущий момент известно, что современная база обойдется команде в $210-$280 млн.

Напомним, на крайнем Гран-при Италии у Aston Martin лишь один пилот заехал в топ-10.