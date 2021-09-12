Стюарды определили виновного в столкновении Хэмилтона с Ферстаппеном
Авария лидеров и сенсационный победитель. Видеообзор Гран-при Италии
В Монце мы увидели одну из интереснейших гонок в сезоне
Фото: пресс-служба Формулы-1
В Монце завершилось Гран-при Италии-2021, победителем которого сенсационно стал пилот McLaren Даниэль Риккардо. А вот лидеры чемпионата Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись, в результате чего сошли.
Видеообзор гонки:
Напомним, виновным в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена признали пилота Red Bull.
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