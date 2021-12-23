Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»

Маттиа Бинотто и Шарль Леклер / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто высказался о выступлениях Шарля Леклера в 2021 году, заявив, что, несмотря на столь низкую позицию в общем зачете, он доволен успехами монегаска. Цитирует Бинотто портал RaceFans.

Нельзя забывать, что, к примеру, в Монако и Будапеште он не заработал очки – ему не повезло. Сложно сказать, на какой позиции Шарль завершил бы гонки, но, пожалуй, он потерял как минимум 40 очков. Я считаю, без этих случаев он оказался бы гораздо выше в чемпионате.

Поэтому я могу оценить его сезон лишь положительно. Шарль еще лучше научился работать с шинами, разбираться с различными ситуациями в гонке и контролировать гоночный темп. Я вполне доволен его прогрессом».