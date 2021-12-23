Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 32
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 30
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант 0:1 Окончен
22:00 Бордо - Лилль 2:3 Окончен
22:00 Лорьян - ПСЖ 1:1 Окончен
22:00 Марсель - Реймс 1:1 Окончен
22:00 Монпелье - Анже 4:1 Окончен
22:00 Лион - Мец 1:1 Окончен
22:00 Монако - Ренн 2:1 Окончен
22:00 Ницца - Ланс 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио 1:3 Окончен
19:30 Интер - Торино 1:0 Окончен
19:30 Рома - Сампдория 1:1 Окончен
21:45 Эмполи - Милан 2:4 Окончен
21:45 Наполи - Специя 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико 2:1 Окончен
22:30 Атлетик - Реал 1:2 Окончен
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»

Руководитель Ferrari доволен прогрессом пилота
Автоспорт Формула-1
11:59
Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Маттиа Бинотто и Шарль Леклер / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто высказался о выступлениях Шарля Леклера в 2021 году, заявив, что, несмотря на столь низкую позицию в общем зачете, он доволен успехами монегаска. Цитирует Бинотто портал RaceFans.

«Я очень доволен прогрессом Шарля в этом сезоне. В квалификации он всегда был быстр, даже в заключительной части сезона, когда Карлос немного прибавил.

Нельзя забывать, что, к примеру, в Монако и Будапеште он не заработал очки – ему не повезло. Сложно сказать, на какой позиции Шарль завершил бы гонки, но, пожалуй, он потерял как минимум 40 очков. Я считаю, без этих случаев он оказался бы гораздо выше в чемпионате.

Поэтому я могу оценить его сезон лишь положительно. Шарль еще лучше научился работать с шинами, разбираться с различными ситуациями в гонке и контролировать гоночный темп. Я вполне доволен его прогрессом». 

Напомним, Бинотто назвал ориентировочную дату презентации нового болида Ferrari.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маттиа Бинотто Шарль Леклер Ferrari

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бинотто рассказал, когда Ferrari представит новый болид на сезон-2022
Бинотто рассказал, когда Ferrari представит новый болид на сезон-2022
Автоспорт Формула-1
22 декабря 13:43
Леклер: «Порой мне приходится многим жертвовать в квалификации, чтобы я мог хорошо провести гонку»
Леклер: «Порой мне приходится многим жертвовать в квалификации, чтобы я мог хорошо провести гонку»
Автоспорт Формула-1
20 декабря 18:40
Леклер во второй раз заболел коронавирусом
Леклер во второй раз заболел коронавирусом
Автоспорт Формула-1
16 декабря 20:00

Новости: Автоспорт

Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Формула-1
12:55
Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Формула-1
11:59
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»
Формула-1
08:50
Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»
Сайнс: «Мне бы очень хотелось побороться за свой первый титул в Формуле-1»
Формула-1
08:00
Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1
Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1
Формула-1
22 декабря 22:04
Гонщик Формулы-1 рассказал о полете в Уганду: «Думал, что могу никогда не вернуться в Европу»
Гонщик Формулы-1 рассказал о полете в Уганду: «Думал, что могу никогда не вернуться в Европу»
Формула-1
22 декабря 17:23
Бинотто рассказал, когда Ferrari представит новый болид на сезон-2022
Бинотто рассказал, когда Ferrari представит новый болид на сезон-2022
Формула-1
22 декабря 13:43
«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
«С нетерпением жду следующего года». Алонсо подвел итоги сезона Формулы-1
Формула-1
22 декабря 07:59
Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Сайнс может подписать новое соглашение с Ferrari до конца 2024 года
Формула-1
21 декабря 22:39
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости