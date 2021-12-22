Бинотто рассказал, когда Ferrari представит новый болид на сезон-2022

Маттиа Бинотто / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто назвал ориентировочную дату презентации нового болида Скудерии на сезон-2022. Цитирует Бинотто портал Autosport.

Мы понимаем, что при разработке новой машины у нас нет никаких ориентиров – мы не можем сравнить ее с другими машинами, с болидами конкурентов. Но для меня важно знать, что пока все идет по плану.

Мы понимаем, что смена регламента – это отличный шанс, возможность для всех нас. При этом уже с сезона-2021 мы все работаем в условиях действия ограничения бюджетов, а в следующем году планка максимальных расходов будет еще немного снижена. Это большое испытание. Но даже с учетом всего я должен сказать, что команда хорошо организована и, на мой взгляд, очень здорово работает».