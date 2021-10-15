Бинотто: «Цель на сезон – финишировать в первой тройке Кубка конструкторов»

Маттиа Бинотто / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто в интервью порталу GP Fans заявил, что главной задачей команды на текущий сезон является выход в тройку лидеров в Кубке Конструкторов.

Мне также кажется, что в концовке сезона для команды важно иметь перед собой четкую цель, ведь в каком-то смысле работа под давлением – это полезная тренировка на будущее. Так что да, финиш на третьем месте в общем зачете – это цель Ferrari».