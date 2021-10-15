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Бинотто: «Цель на сезон – финишировать в первой тройке Кубка конструкторов»

Руководитель Ferrari – об оставшихся Гран-при
Автоспорт Формула-1
14:38
Бинотто: «Цель на сезон – финишировать в первой тройке Кубка конструкторов»
Маттиа Бинотто / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто в интервью порталу GP Fans заявил, что главной задачей команды на текущий сезон является выход в тройку лидеров в Кубке Конструкторов.

«Да, это определенно является нашей целью, которую мы уже озвучили команде. И мне кажется, что все ребята хотят этого добиться. Честно говоря, было бы действительно здорово финишировать третьими в чемпионате.

Мне также кажется, что в концовке сезона для команды важно иметь перед собой четкую цель, ведь в каком-то смысле работа под давлением – это полезная тренировка на будущее. Так что да, финиш на третьем месте в общем зачете – это цель Ferrari».

На данный момент Ferrari занимает 4-ю строчку в зачете, отставая от McLaren на 7,5 очков.

Напомним, в следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1.

 

Михаил Рыбак
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