Бинотто: «В сравнении с ожиданиями новая машина Ferrari работает хорошо»

Маттиа Бинотто / фото - essentiallysports.com

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2021 и как отработала тесты в Бахрейне.

Бинотто цитирует planetf1.com:

В прошлом году на Гран-при Бахрейна мы не пробились в третий сегмент квалификации. Теперь же, как мне кажется, скорость на прямых уже не является проблемой, поскольку и мотор и аэродинамика стали работать эффективнее.

Что же касается сравнений с другими командами, то об этом пока рано говорить. Мы поймем свое место в расстановке сил в ближайшие 15 дней, а может и позже, ведь ситуация на трассе в Бахрейне не будет отражать общей ситуации на всех трассах.

Сохранять оптимистичный настрой в начале сезона – это правильный подход. Чтобы команда сохраняла энтузиазм на протяжении чемпионата. Наш ждет сложный год, полный испытаний.

Нам нужно разрабатывать машину 2022 года, работать в условиях ограничения бюджетов, с новым гонщиком. При этом Карлос Сайнс здорово адаптируется в команде, привыкая к новым инженерам, новому напарнику, новой машине.

При этом в прошлом году в Барселоне у нас было множество проблем. Так что да, я и правда могу сказать, что прошлый сезон начинался намного тяжелее».