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Болельщикам на Гран-при Бельгии, возможно, выплатят компенсацию

Организаторы и руководство Ф-1 рассматривают варианты
Автоспорт Формула-1
2 сентября 09:10
Болельщикам на Гран-при Бельгии, возможно, выплатят компенсацию
фото - F1

Руководство Формулы-1 вместе с организаторами Гран-при Бельгии рассматривают возможности выплаты компенсаций зрителям последней гонки. Фанаты пришли на трибуны но соревнования практически не состоялись из-за погодных условий. Заявление было опубликовано на сайте Ф-1.

«В связи с тем, что на проведении Гран-при Бельгии сказались погодные условия, Формула-1 и промоутеры прорабатывают различные варианты для болельщиков, посетивших гонку, чтобы выразить нашу признательность и поблагодарить их за преданность. Мы как можно быстрее предоставим более детальную информацию, поскольку хотим поблагодарить болельщиков за их поддержку и страсть к Формуле-1».  

Победитель Гран-при Макс Ферстаппен ранее высказался о своем неоднозначном триумфе.

Антон Кривенко
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Гран-при Бельгии

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