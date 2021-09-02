Руководитель Mercedes: «Есть причины расстраиваться, ведь мы потеряли очки»
Болельщикам на Гран-при Бельгии, возможно, выплатят компенсацию
Организаторы и руководство Ф-1 рассматривают варианты
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Руководство Формулы-1 вместе с организаторами Гран-при Бельгии рассматривают возможности выплаты компенсаций зрителям последней гонки. Фанаты пришли на трибуны но соревнования практически не состоялись из-за погодных условий. Заявление было опубликовано на сайте Ф-1.
«В связи с тем, что на проведении Гран-при Бельгии сказались погодные условия, Формула-1 и промоутеры прорабатывают различные варианты для болельщиков, посетивших гонку, чтобы выразить нашу признательность и поблагодарить их за преданность. Мы как можно быстрее предоставим более детальную информацию, поскольку хотим поблагодарить болельщиков за их поддержку и страсть к Формуле-1».
Победитель Гран-при Макс Ферстаппен ранее высказался о своем неоднозначном триумфе.
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