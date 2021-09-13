Источник: Шевченко возглавит «Динамо» после Луческу
Болт, Пирло и Вин Дизель. Шевченко вновь в окружении знаменитостей
На этот раз украинец посетил Гран При Формулы-1
Андрей Шевченко / фото - HubLoid
12 сентября состоялся Гран-при Италии, победу на котором одержал гонщик McLaren Дэниель Риккардо.
Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил это мероприятие и выложил на своей странице в Instagram фото, где он наблюдает за зрелищем в компании мировых знаменитостей.
Помимо украинского специалиста на трибунах присутствовал бывший одноклубник в «Милане» Андреа Пирло, экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти, легкоатлет Усэйн Болт и голливудский актер Вин Дизель.
Ранее Шевченко уже отдыхал вместе с известными личностями: Рафаэлем Надалем, Томом Холландом и другими.