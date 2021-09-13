Болт, Пирло и Вин Дизель. Шевченко вновь в окружении знаменитостей

На этот раз украинец посетил Гран При Формулы-1

Андрей Шевченко / фото - HubLoid

12 сентября состоялся Гран-при Италии, победу на котором одержал гонщик McLaren Дэниель Риккардо.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил это мероприятие и выложил на своей странице в Instagram фото, где он наблюдает за зрелищем в компании мировых знаменитостей.

Андреа Пирло и Андрей Шевченко / Instagram Андреа Пирло и Андрей Шевченко

Помимо украинского специалиста на трибунах присутствовал бывший одноклубник в «Милане» Андреа Пирло, экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти, легкоатлет Усэйн Болт и голливудский актер Вин Дизель.

Франческо Тотти, Усэйн Болт и Андрей Шевченко / Instagram Франческо Тотти, Усэйн Болт и Андрей Шевченко

Вин Дизель и Андрей Шевченко / Instagram Вин Дизель и Андрей Шевченко

Ранее Шевченко уже отдыхал вместе с известными личностями: Рафаэлем Надалем, Томом Холландом и другими.