Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер поделился ожиданиями от выступления Валттери Боттаса в новой команде.

Вассера цитирует портал GPFans:

Если ты выступаешь за Red Bull, ты в тени Макса. Посмотрите, кто был в паре с Максом в последние десять или шесть лет: Гасли, Албон, Перес. Перес, пожалуй, в прошлом году выступал лучше, чем в этом. Очень тяжело играть роль напарника Макса или Льюиса, и для Валттери было не так важно, чтобы его рассматривали как лидера.

У Валттери огромный опыт в Формуле-1, во второй части сезона он показывал очень хороший темп. Сейчас он лучше понимает свои планы на будущее и, наверное, стал раскрепощеннее. Я вполне уверен в нем, поскольку хорошо его знаю».