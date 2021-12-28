Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»
Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер поделился ожиданиями от выступления Валттери Боттаса в новой команде.
Вассера цитирует портал GPFans:
«Конечно, наша цель – показывать хорошие результаты, но на данном этапе главное для него – оказаться в центре команды. Не хочу обидеть Mercedes, но он был в тени Льюиса – в Mercedes ты всегда в тени Льюиса.
Если ты выступаешь за Red Bull, ты в тени Макса. Посмотрите, кто был в паре с Максом в последние десять или шесть лет: Гасли, Албон, Перес. Перес, пожалуй, в прошлом году выступал лучше, чем в этом. Очень тяжело играть роль напарника Макса или Льюиса, и для Валттери было не так важно, чтобы его рассматривали как лидера.
У Валттери огромный опыт в Формуле-1, во второй части сезона он показывал очень хороший темп. Сейчас он лучше понимает свои планы на будущее и, наверное, стал раскрепощеннее. Я вполне уверен в нем, поскольку хорошо его знаю».
Босс Mercedes Тото Вольфф признался, что украл у Валттери Боттаса победу на Гран-при Сочи 2018 года.
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