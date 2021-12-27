Босс аутсайдера Ф-1 обозначил цели Haas на следующий сезон

Штайнер заявил, что очки добывать еще не разучились

Лидер команды Мик Шумахер / Фото: Haas

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал о задачах команды на следующий сезон:



Это и есть наша цель. Конечно, мы хотим заработать очки в следующем году. Думаю, команда на это способна. Мы уже добивались этого в прошлом году и не разучились это делать, Да, в 2021-м не все получилось, но этому есть объяснение. В прошедшем сезоне пилоты многое освоили, и команда готова. Надеюсь, новая машина будет быстрой.

Отметим, что в 2021 году американская команда не набрала ни одного очка за двадцать две гонки.

Напомним, что в следующем сезоне в Формуле-1 будет введена обязательная вакцинация от COVID-19.