Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»
Самая старая команда Ф-1 не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года
Фото: Twitter Ferrari
Босс Ferrari Маттиа Бинотто ставит амбициозные цели перед коллективом в 2022 году, когда будет введен новый технический регламент.
Слова Бинотто приводит Sky Sports:
Цель одна – мы обязаны бороться за титул в следующем сезоне. Если не удастся, то это значит, что мы сделали все неверно.
В текущем сезоне, если сравнивать с прошлым, мы добились наибольшего прогресса среди всех команд. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении.
«Скудерия» не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года, а пилот итальянского коллектива – с 2007.
Экс-пилот Ferrari Фернандо Алонсо уверен, что смена регламента привнесет много сюрпризов.
Комментарии 0