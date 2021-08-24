Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»

Самая старая команда Ф-1 не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года

Фото: Twitter Ferrari Босс Ferrari Маттиа Бинотто ставит амбициозные цели перед коллективом в 2022 году, когда будет введен новый технический регламент.

Слова Бинотто приводит Sky Sports: Цель одна – мы обязаны бороться за титул в следующем сезоне. Если не удастся, то это значит, что мы сделали все неверно. В текущем сезоне, если сравнивать с прошлым, мы добились наибольшего прогресса среди всех команд. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. «Скудерия» не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года, а пилот итальянского коллектива – с 2007. Экс-пилот Ferrari Фернандо Алонсо уверен, что смена регламента привнесет много сюрпризов.

Олег Шумейко-младший