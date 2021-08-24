Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 7
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Теннис (4 события из 101) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Тобиас Камке - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко -:- Запланирован
21:45 Урсула Радванска - Katarina Zavatska -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 88) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
00:00 Zane Khan - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Фиона Ферро -:- Запланирован

Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»

Самая старая команда Ф-1 не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года
Автоспорт Формула-1
19:35
Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»
Фото: Twitter Ferrari

Босс Ferrari Маттиа Бинотто ставит амбициозные цели перед коллективом в 2022 году, когда будет введен новый технический регламент.

Слова Бинотто приводит Sky Sports:

Цель одна – мы обязаны бороться за титул в следующем сезоне. Если не удастся, то это значит, что мы сделали все неверно.

В текущем сезоне, если сравнивать с прошлым, мы добились наибольшего прогресса среди всех команд. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении.

«Скудерия» не выигрывала Кубок Конструкторов с 2008 года, а пилот итальянского коллектива – с 2007.

Экс-пилот Ferrari Фернандо Алонсо уверен, что смена регламента привнесет много сюрпризов.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маттиа Бинотто Ferrari

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Автоспорт Формула-1
20 августа 15:05
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Автоспорт Формула-1
17 августа 14:50
Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»
Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»
Автоспорт Формула-1
14 августа 15:35
Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»
Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»
Автоспорт Формула-1
13 августа 20:35
Вольфф: «Нам нужна Ferrari в борьбе за титул»
Вольфф: «Нам нужна Ferrari в борьбе за титул»
Автоспорт Формула-1
13 августа 16:15
Руководитель Ferrari рассказал, на кого бы поставил деньги в борьбе Хэмилтон – Ферстаппен
Руководитель Ferrari рассказал, на кого бы поставил деньги в борьбе Хэмилтон – Ферстаппен
Автоспорт Формула-1
10 августа 12:14

Новости: Автоспорт

Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»
Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»
Формула-1
19:35
«Формула-1» учредила новую награду
«Формула-1» учредила новую награду
Формула-1
16:05
Алонсо: «В следующем году мы увидим очень много сюпризов»
Алонсо: «В следующем году мы увидим очень много сюпризов»
Формула-1
14:43
В Бельгии Риккардо проведет 200-й Гран-при в карьере: «Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся»
В Бельгии Риккардо проведет 200-й Гран-при в карьере: «Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся»
Формула-1
14:25
Формула-1 близка к договоренности о проведении Гран-при Катара в 2021 году
Формула-1 близка к договоренности о проведении Гран-при Катара в 2021 году
Формула-1
11:55
Боттас: «Хэмилтон прямо сказал мне, что по-прежнему хочет видеть меня своим напарником»
Боттас: «Хэмилтон прямо сказал мне, что по-прежнему хочет видеть меня своим напарником»
Формула-1
11:15
Слот Гран-при Австралии может занять дебютант Формулы-1
Слот Гран-при Австралии может занять дебютант Формулы-1
Формула-1
23 августа 16:40
Босс Williams: «Если Расселл не получит приглашение от Mercedes, он бы хотел остаться у нас»
Босс Williams: «Если Расселл не получит приглашение от Mercedes, он бы хотел остаться у нас»
Формула-1
23 августа 13:35
Алонсо: «В этом году нам не везет, каждая отыгранная позиция достается с боем»
Алонсо: «В этом году нам не везет, каждая отыгранная позиция достается с боем»
Формула-1
23 августа 11:55
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
7
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости