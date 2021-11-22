Босс Ferrari: «Третье место в Кубке Конструкторов станет хорошей наградой для команды»

Болид Карлоса Сайнса на Гран-при Катара / Фото: Twitter Ferrari

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто поделился мнением о борьбе коллектива за третье место в Кубке Конструкторов с McLaren:



Думаю, что команда добилась прогресса (в сравнении с сезоном-2020), вне всяких сомнений. Посмотрите, где мы были в прошлом году – мы были шестыми в чемпионате, у команды было очень мало очков. Думаю, что при нынешнем регламенте мы выжали из ситуации максимум – учитывая то, что большинство областей для дальнейшей разработки болида уже было закрыто и у нас были очень ограниченные возможности для развития.

В сезоне-2021 команде пришлось отдать приоритет подготовке к сезону-2022. Так что с учетом имевшихся возможностей команда, как мне кажется, добилась огромного прогресса. Так что да, я доволен, а третье место может стать хорошей наградой для команды.