Официально. Из Alfa Romeo вслед за Райкконеном ушел и Джовинацци
Босс Ferrari: «У Джовинацци перед сезоном-2023 будет больше шансов получить место в Формуле-1»
Матииа Бинотто не исключает, что итальянец найдет себе место боевого пилота чемпионата
Антонио Джовинацци / фото - formula1.com
Руководитель Ferrari Матииа Бинотто не исключает, что резервный пилот Скудерии Антонио Джовинацци найдет себе место боевого гонщика Формулы-1 на 2023 год.
Бинотто цитирует портал GPFans:
«Что касается Антонио, без сомнения, перед сезоном-2023 будет больше шансов. Думаю, освободятся 11 мест. Я не говорю, что все они будут доступны к концу ближайшего сезона, но, если посмотреть на контракты, 11 соглашений истекают в конце года.
Это означает, что у гонщиков появятся возможности в 2023 году. Поэтому ему нужно оставаться частью программы Формулы-1 как резервист, работать на симуляторе и привыкать к болидам 2022 года».
Антонио Джовинацци раскритиковал стратегию Alfa Romeo.
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