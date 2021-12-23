Босс Формулы-1: «Хэмилтон вернется с еще большим желанием выиграть восьмой титул»

Стефано Доменикали уверен в том, что британец не собирается уходить из гонок

Льюис Хэмилтон / фото - twitter.com

Босс Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность в том, что британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes не собирается уходить из гонок и вернется в сезоне-2022.

Цитирует Доменикали портал GP Fans:

«Льюис Хэмилтон? Уверен, он отдохнет, перезарядит батарейки и вернется с еще большим желанием выиграть восьмой чемпионский титул. Тем более, что в сезоне-2022 нас ждет смена регламента – хотя сейчас очень сложно предсказать, кто именно будет бороться за победы. Однако с учетом действия ограничения бюджетов команд отстающим будет проще по ходу сезона догонять лидеров».

Льюис Хэмилтон заявил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1.