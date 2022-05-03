Шумахер попал в серьезную аварию и был госпитализирован
Босс Haas назвал главную проблему Шумахера
Штайнер считает, что Мику нужно время адаптироваться к пилотированию в новых условиях
Фото: Haas
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер высказался, почему Мик Шумахер заметно уступает напарнику Кевину Магнуссену:
Мику нужно научиться сражаться в передних рядах. Теперь наша скорость позволяет нам быть среди машин средней группы.
Я сказал ему: тут как в горах, чем выше забираешься, тем тяжелее дышать. Но для него в новинку совершать обгоны в Формуле 1. В прошлом сезоне он почти все время ехал позади остальных и крайне редко мог побороться с кем-то. Но он старается стать лучше и проводит много времени в работе.
Напомним, что Haas требует у российского пилота компенсацию за удар по имиджу команды из-за нападения россии на Украину.
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