Босс Haas назвал главную проблему Шумахера

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Руководитель Haas Гюнтер Штайнер высказался, почему Мик Шумахер заметно уступает напарнику Кевину Магнуссену:



Я сказал ему: тут как в горах, чем выше забираешься, тем тяжелее дышать. Но для него в новинку совершать обгоны в Формуле 1. В прошлом сезоне он почти все время ехал позади остальных и крайне редко мог побороться с кем-то. Но он старается стать лучше и проводит много времени в работе.