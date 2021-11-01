Хэмилтон: «Леклер растет, он уже превратился в лидера Ferrari»
Босс Mercedes не исключает, что Хэмилтон и Ферстаппен могут столкнуться в финальной гонке за чемпионство
Вольфф понимает, что когда на кону титул, борьба будет нешуточная
Авария Хэмилтона и Ферстаппена на Гран-при Италии / Фото: Twitter Mercedes
Руководитель Mercedes Тото Вольфф не будет удивлен, если в решающей гонке за чемпионство произойдет еще одна авария между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном:
Если судьба титула будет определяться в последней гонке с очной борьбой на трассе, не исключено, что мы увидим развязку в стиле Сенны и Проста. Это достаточно логично. Ты сделаешь все, чтобы не пустить вперед главного конкурента. Мы видели это с Шумахером и Вильневым, видели с Сенной и Простом, причем дважды.
Я никогда не дам своему гонщику приказ устроить аварию. Но когда на кону чемпионство, жесткой борьбы не избежать. Не думаю, что здесь нужно что-то контролировать.
За рулем болидов Льюис и Макс – настоящие гладиаторы. Именно это делает наш вид спорта таким интересным. Любой скандал – это не очень красиво, но следить за такими историями интересно. Как парни отреагируют, если столкнутся? Что скажут? Посмотрят ли друг другу в глаза? Но мы не будем вмешиваться.
Напомним, что за пять этапов до финиша сезона нидерландец в личном зачете опережает британца на 12 очков.
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