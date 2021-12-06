Босс Mercedes: «Нынешний чемпионат не заслуживает, чтобы обладатель титула определился в столкновении»

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии / Фото: Getty Images

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил надежду, что чемпион не будет выявлен вследствие аварии:



Я думаю, что за такие действия в Абу-Даби стюарды также будут штрафовать гонщиков. И ситуация может стать неприятной для всех. А я не думаю, что нынешний чемпионат заслуживает того, чтобы его судьба решилась в столкновении.

Понятно, что всех нас порой захлестывают эмоции. Но при этом команды (Mercedes и Red Bull) с уважением относятся друг к другу. Уважают достижения друг друга. Поэтому если гонка в Абу-Даби пройдет чисто, сезон в любом случае получится отличным.