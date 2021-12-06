Ферстаппена второй раз оштрафовали за то, что в него влетел Хэмилтон
Босс Mercedes: «Нынешний чемпионат не заслуживает, чтобы обладатель титула определился в столкновении»
Вольфф заявил, что соперники за чемпионство с уважением относятся друг к другу
Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии / Фото: Getty Images
Руководитель Mercedes Тото Вольфф
выразил надежду, что чемпион не будет выявлен вследствие аварии:
Хотелось бы надеяться, что у вчерашней гонки будут определенные последствия. Что случившееся станет для всех нас уроком, и что в финальной гонке сезона в Абу-Даби мы сможем адаптироваться.
Я думаю, что за такие действия в Абу-Даби стюарды также будут штрафовать гонщиков. И ситуация может стать неприятной для всех. А я не думаю, что нынешний чемпионат заслуживает того, чтобы его судьба решилась в столкновении.
Понятно, что всех нас порой захлестывают эмоции. Но при этом команды (Mercedes и Red Bull) с уважением относятся друг к другу. Уважают достижения друг друга. Поэтому если гонка в Абу-Даби пройдет чисто, сезон в любом случае получится отличным.
Напомним, что Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии получал два штрафа за то, что в него влетел Льюис Хэмилтон.
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