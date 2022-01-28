Боттас объяснил свой уход из Mercedes
Босс Mercedes признался, что был близок к уходу из Формулы-1 в 2020 году
Тото Вольфф мог продать свои акции
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф признался, что он был близок к уходу из Формулы-1 в 2020 году.
Вольффа цитирует портал Frankfurter Allgemeine:
«В 2020 году у меня были сложные десять месяцев, в том числе, и с точки зрения психологии. Я полностью отдавался этой работе на протяжении восьми лет и в тот момент почувствовал выгорание. У меня заканчивался контракт с Mercedes, и я мог продать свои акции. Это привело к внутреннему конфликту и вопросу – а хочу ли я оставаться в Формуле-1? Или есть те, кто выполнит эту работу лучше?
Я провел почти весь год, думая об этом. Я был на этапе саморефлексии, в том числе, и из-за давления, которое чувствовал. В конец концов я все же выбрал Mercedes и Формулу-1. Именно здесь я нашел свое место».
Тото Вольфф сравнил борьбу Mercedes с Red Bull с боксерским поединком.
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