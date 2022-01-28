Босс Mercedes признался, что был близок к уходу из Формулы-1 в 2020 году

Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф признался, что он был близок к уходу из Формулы-1 в 2020 году.

Вольффа цитирует портал Frankfurter Allgemeine:

Я провел почти весь год, думая об этом. Я был на этапе саморефлексии, в том числе, и из-за давления, которое чувствовал. В конец концов я все же выбрал Mercedes и Формулу-1. Именно здесь я нашел свое место».