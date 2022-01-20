Четырехкратный чемпион Ф-1 не уверен, что Хэмилтон вернется в Формулу-1
Босс Mercedes: «Способность Хэмилтона выстоять в трудный момент часто подвергается ошибочному сомнению»
Тото Вольфф уверен в возвращении семикратного чемпиона мира в Формулу-1
Тото Вольфф / фото - Getty Images
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф уверен в возвращении пилота команды Льюиса Хэмилтона в Формулу-1.
Слова Вольффа приводит Motorsport:
«Мы любим этот спорт, потому что он честный. Секундомер никогда не врет. Но когда мы нарушаем фундаментальный принцип справедливости, и секундомер перестает быть актуальным, вот тогда вы сомневаетесь в этом спорте. Когда вся твоя работа, кровь, пот и слезы могут быть отняты у тебя. Я не думаю, что мы когда-нибудь это переживем, особенно Льюис как гонщик.
Способность Льюиса выстоять в трудный момент часто подвергается ошибочному сомнению. Даже после Абу-Даби он сразу же поздравил Макса. Льюис хочет только одного: честной конкуренции на трассе».
Возвращение Льюиса Хэмилтона зависит от расследования FIA.
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