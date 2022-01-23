Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф заявил, что противостояние в гибридную эру с Red Bull было для немецкого коллектива сложнее, чем ранее с Ferrari:
Мне сложно судить о том, как внутри устроена команда Red Bull. Наша сила в нашем отношении и ценностях, которых мы придерживаемся. Может быть, порой нам удается решать проблемы быстрее и лучше, потому что мы всегда готовы спросить себя: «Возможно, мы сделали что-то не так?».
В противостоянии с Ferrari их сила исходила от двигателя. Мы знали, что сможем их победить, если нивелируем отставание на прямых. А также в Ferrari просто чаще ошибались.
В противостоянии с Red Bull же скорее имел место открытый обмен ударами – как в боксерском поединке.
Не думаю, что мы проиграли чемпионат из-за двигателя. Но да, в прошлом сезоне у нас впервые за восемь лет возникли проблемы с надежностью. Поначалу эти проблемы затронули только детали из неудачного производственного цикла. Но затем проблема развилась до состояния эпидемии и моторы начали сильнее терять в мощности на протяжении своего жизненного цикла.
Напомним, что в сезоне-2021 победу в Кубке Конструкторов завоевал Mercedes, а титул в личном зачете забрал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
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