Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком

Тото Вольфф / Фото: Mercedes

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф заявил, что противостояние в гибридную эру с Red Bull было для немецкого коллектива сложнее, чем ранее с Ferrari:



В противостоянии с Ferrari их сила исходила от двигателя. Мы знали, что сможем их победить, если нивелируем отставание на прямых. А также в Ferrari просто чаще ошибались.

В противостоянии с Red Bull же скорее имел место открытый обмен ударами – как в боксерском поединке.

Не думаю, что мы проиграли чемпионат из-за двигателя. Но да, в прошлом сезоне у нас впервые за восемь лет возникли проблемы с надежностью. Поначалу эти проблемы затронули только детали из неудачного производственного цикла. Но затем проблема развилась до состояния эпидемии и моторы начали сильнее терять в мощности на протяжении своего жизненного цикла.