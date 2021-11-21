Босс Mercedes уверен, что Ферстаппена должны оштрафовать

Лидер личного зачета проигнорировал в квалификации желтые флаги

Фото: Twitter Red Bull

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф намекнул, что Макса Ферстаппена должен оштрафовать за игнорирование желтых флагов в концовке квалификации к Гран-при Катара.



Лидер личного зачета закончил боевой круг, хотя дирекция гонки включила зону двойных желтых флагов в конце круга в связи с аварией Пьера Гасли.

Сначала он проехал мимо мигающего слева от него красного или желтого сигнала, затем проехал мимо зоны, где размахивали двумя желтыми флагами, а потом проехал мимо стоявшей прямо на трассе машины. Полагаю, тут можно сказать «три в одном».

Напомним, что Льюис Хэмилтон отстает от Ферстаппена на 14 очков в общей классификации.