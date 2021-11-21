Хэмилтон: «Каждый пилот, кроме Ферстаппена, просил разъяснить правила после инцидента в Бразилии»
Босс Mercedes уверен, что Ферстаппена должны оштрафовать
Лидер личного зачета проигнорировал в квалификации желтые флаги
Фото: Twitter Red Bull
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф намекнул, что Макса Ферстаппена должен оштрафовать за игнорирование желтых флагов в концовке квалификации к Гран-при Катара.
Лидер личного зачета закончил боевой круг, хотя дирекция гонки включила зону двойных желтых флагов в конце круга в связи с аварией Пьера Гасли.
Сначала он проехал мимо мигающего слева от него красного или желтого сигнала, затем проехал мимо зоны, где размахивали двумя желтыми флагами, а потом проехал мимо стоявшей прямо на трассе машины. Полагаю, тут можно сказать «три в одном».
Напомним, что Льюис Хэмилтон отстает от Ферстаппена на 14 очков в общей классификации.
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