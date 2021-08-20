Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды

Кристиан Хорнер / Фото: formula1 com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался о работе второго пилота команды Серхио Переса после 11-и этапов сезона:



Мы всегда стремились дать шанс молодежи. Думаю, что Red Bull сделала в этом вопросе больше, чем любая другая команда. Но иногда нужно выйти за пределы своей программы. Я считаю, что это было смелое, но правильное решение.