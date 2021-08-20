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Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды

После первой половины сезона Перес с 104-я очками идет на пятой строчке личного зачета
Автоспорт Формула-1
10:01
Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды
Кристиан Хорнер / Фото: formula1 com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался о работе второго пилота команды Серхио Переса после 11-и этапов сезона:

Я думаю, что Перес выполняет ту роль, которую мы на него возложили. Вы могли видеть это в Баку, когда он одержал победу и смог оказать давление на Льюиса Хэмилтона. Он набирал очки для Кубка Конструкторов и играл в командную игру, как вы могли это видеть на этапе во Франции. Он отличный командный игрок и мы довольны его работой.

Мы всегда стремились дать шанс молодежи. Думаю, что Red Bull сделала в этом вопросе больше, чем любая другая команда. Но иногда нужно выйти за пределы своей программы. Я считаю, что это было смелое, но правильное решение.

Напомним, что мексиканец завершил первую половину сезона-2021 в топ-5 личного зачета.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Перес Кристиан Хорнер Red Bull

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