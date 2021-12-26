Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Босс Red Bull – о сезоне-2021: «Даже в Голливуде не смогли бы написать такой сценарий»
Ферстаппен выиграл титул в последней гонке
Кристиан Хорнер / Фото: formula1.com
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер
высказался о завершении 71-о чемпионата Формулы-1.
Слова Хорнера приводит Autosport:
Мне кажется, что в предыдущий раз пилоты подходили к финальной гонке чемпионата с равным количеством очков 47 лет назад. Не думаю, что даже в Голливуде смогли бы написать такой сценарий. Популярность Формулы-1, как мы могли лицезреть, просто на пределе.
Отметим, что обладатель титула определился в последней гонке – Макс Ферстаппен на последнем круге Гран-при Абу-Даби обошел Льюиса Хэмилтона.
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